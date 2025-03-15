ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 250 окупантів РФ протягом доби

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 254 окупантів, з них 136 — безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, один засіб РЕБ, дві артилерійські системи, генератор та дві антени БпЛА. До того ж пошкодили два танки та три артилерійські системи росіян.