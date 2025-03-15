ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 250 окупантів РФ протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські захисники демонструють стійкість та рішучість у відстоюванні своїх позицій.
- Загалом за добу від початку конфлікту відбулося 128 бойових зіткнень на різних напрямках.
- Російські окупанти вчинили понад 80 авіаційних ударів та використали майже 1100 дронів-камікадзе.
Актуальна ситуація на фронті 15 березня
Оперативна інформація станом на 22.00 15.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
За сьогодні російські терористичні війська завдали 82 авіаційних удари, скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження майже 1100 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та у бік Петрівки. Два боєзіткнення наразі тривають.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Загризове, Лозова та Копанки. Українські захисники зупинили чотири ворожих атаки.
На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
Два ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Оріхово-Василівки. Сили оборони відбили атаку загарбників.
Сімнадцять разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Дружби, на даний час тривають два боєзіткнення.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби окупанти 36 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Сергіївка, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка. Наші захисники зупинили 35 штурмових дій противника, на даний час точиться бій. Авіаударів зазнали Горіхове, Олексіївка, Леонтовичі, Новопавлівка та Мирноград.
На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя та Розливу. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу.
На Гуляйпільському напрямку загарбник атакував в районах Новополя та Новосілки. Сили оборони відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення досі триває.
На Оріхівському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших захисників в бік населених пунктів Степове, П’ятихатки, Щербаки, Жереб’янки та Кам’янське. Бої продовжуються в шести локаціях.
На Придніпровському напрямку наші війська відбили чотири безрезультатних спроби противника атакувати позиції українців.
На Курщині з початку доби українські воїни відбивали 18 штурмових дій окупантів, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 28 авіаційних ударів, скинувши 48 керованих бомб, також здійснив 219 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
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