Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті — що відбувається

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби 22 січня відбулося 67 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Російські загарбники продовжують штурмувати позиції на Покровському напрямку, але зазнають значних втрат від українських захисників.
- Сили оборони України відбивають спроби противника здійснити 44 атаки на різних напрямках, стримуючи натиск і відбивши 41 атаку.
- Загалом від початку доби 22 січня відбулося 67 бойових зіткнень, з російських позицій було здійснено більше 200 обстрілів.
- Сили оборони України ліквідували 1950 російських загарбників та знищили значну кількість техніки, включаючи танки, бойові машини, артилерійські системи та літаки.
- Активні бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Краматорському та інших напрямках. Українські захисники відстоюють свої позиції та завдають значних втрат ворогу.
Актуальна ситуація на фронті 22 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 22.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Баранівка, Дем’янівка, Покровка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. Триває два боєзіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Першотравневого, Новосергіївки, Зеленої Долини, Кузьминого та в напрямку Серебрянського лісу. Незавершеним залишилося одне боєзіткнення.
Сили оборони відбивають дві атаки росіян поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку. Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Бондарне.
На Торецькому напрямку противник атакував вісім разів у районі Торецька.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 44 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Перше Травня, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 41 атаку, три боєзіткнення — досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку агресор п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне — продовжується дотепер.
На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили три атаки російських загарбників, ще три — тривають. Противник здійснив близько 200 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1950 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9844 (+11) од;
бойових броньованих машин — 20485 (+8) од;
артилерійських систем — 22194 (+60) од;
РСЗВ — 1262 (+0) од;
засобів ППО — 1050 (+0) од;
літаків — 369 (+0) од;
гелікоптерів — 331 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23039 (+141) од;
крилатих ракет — 3051 (+0);
кораблів/катерів — 28 (+0) од;
підводних човнів — 1 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 34837 (+155) од;
спеціальної техніки — 3711 (+1).
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