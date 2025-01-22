Покровское направление остается самым горячим на фронте — что происходит

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В то же время Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике Всего с начала суток 22 января произошло 67 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Российские захватчики продолжают наступление на Покровском направлении, однако силы обороны Украины успешно отражают их атаки, нанося значительные потери в живой силе и технике.
- С начала суток 22 января произошло 67 боевых столкновений, противник совершил более 200 обстрелов и предпринял 44 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении.
- Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника на Покровском направлении и ликвидировали 1950 российских захватчиков, а также уничтожили много единиц вражеской техники, включая танки, боевые машины и артиллерийские системы.
- Активные бои также ведутся на Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях, где украинские защитники успешно отстаивают свои позиции и препятствуют продвижению противника.
- Согласно данным Генштаба ВСУ, за сутки украинские военные ликвидировали значительное количество российских захватчиков и уничтожили большое количество вражеской техники, включая танки, артиллерию и самолеты.
Актуальная ситуация на фронте 22 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности, Барановка, Демьяновка, Покровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия недалеко от Лозовой, Загрызового и Петропавловки. Продолжается два боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Первомайского, Новосергеевки, Зеленой Долины, Кузьминого и в направлении Серебрянского леса. Незавершенным осталось одно боестолкновение.
Силы обороны отражают две атаки россиян вблизи Часового Яра на Краматорском направлении. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Бондарне.
На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 44 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Первое Мая, Зверевое, Покровск, Новосергеевка, Котлино, Янтарное, Андреевка, Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 41 атаку, три боестолкновения — до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.
Сегодня в Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Времовка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно — продолжается до сих пор.
На Приднепровском направлении наши войска отразили одну атаку противника.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили три атаки российских захватчиков, еще три — продолжаются. Противник произвел около 200 обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1950 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9844 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 20485 (+8) ед;
артиллерийских систем — 22194 (+60) ед;
РСЗО — 1262 (+0) ед;
средств ПВО — 1050 (+0) ед;
самолетов — 369 (+0) ед;
вертолетов — 331 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23039 (+141) ед;
крылатых ракет — 3051 (+0);
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 34837 (+155) ед;
специальной техники — 3711 (+1).
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