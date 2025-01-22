Покровское направление остается самым горячим на фронте — что происходит

Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности, Барановка, Демьяновка, Покровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия недалеко от Лозовой, Загрызового и Петропавловки. Продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Первомайского, Новосергеевки, Зеленой Долины, Кузьминого и в направлении Серебрянского леса. Незавершенным осталось одно боестолкновение.

Силы обороны отражают две атаки россиян вблизи Часового Яра на Краматорском направлении. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Бондарне.

На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка.