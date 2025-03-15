ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 250 оккупантов РФ в течение суток

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 254 окупантов, из них 136 — безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, девять единиц автомобильной техники, пять мотоциклов, одно средство РЭБ, две артиллерийские системы, генератор и две антенны БПЛА. К тому же повредили два танка и три артиллерийских системы россиян.