ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 250 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские защитники на Покровском направлении демонстрируют стойкость и решительность в отстаивании своих позиций, остановив 35 штурмовых действий противника.
- За сутки на данном направлении было обезврежено 254 оккупанта, из которых 136 безвозвратно, а также уничтожено значительное количество военной техники врага.
- Российские захватчики использовали 1100 дронов-камикадзе и нанесли более 80 авиационных ударов, однако украинские войска успешно отражают нападения противника.
Актуальная ситуация на фронте 15 марта
Оперативная информация по состоянию на 22.00 15.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
За сегодняшний день российские террористические войска нанесли 82 авиационных удара, сбросив 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения почти 1100 дронов-камикадзе и произвели около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
В Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и в сторону Петровки. Два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Загрызово, Лозовая и Копанки. Украинские защитники остановили четыре вражеских атаки.
На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Ивановка, Надежда, Ямполевка и Григоровка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Два вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении , кафиры пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Орехово-Василовки. Силы обороны отразили атаку захватчиков.
Семнадцать раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецкая и Дружбы, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.
На Покровском направлении, с начала этих суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Новоторецкое, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Сергеевка, Котлино, Успеновка, Надеевка и Андреев. Наши защитники остановили 35 штурмовых действий противника, в настоящее время идет бой. Авиаудары получили Орехово, Алексеевка, Леонтовичи, Новопавловка и Мирноград.
В Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Разлива. Два боестолкновения не утихают до сих пор.
На Гуляйпольском направлении захватчик атаковал в районах Новополя и Новоселки. Силы обороны отразили две атаки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.
В Ореховском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Степное, Пятихатки, Щербаки, Жеребянки и Каменское. Бои продолжаются в шести локациях.
На Приднепровском направлении наши войска отразили четыре безрезультатных попытки противника атаковать позиции украинцев.
На Курщине с начала суток украинские воины отражали 18 штурмовых действий оккупантов, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес 28 авиационных ударов, сбросив 48 управляемых бомб, также совершил 219 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-