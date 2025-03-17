Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Хреновка Черниговской области; Александровка, Миропольское, Поповка, Белая Береза, Кружок, Петрушевка, Шалыгино, Уланово Сумской области.

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону Каменки и Западного, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили пять атак вблизи Петропавловки, Кругляковки и Богуславки. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в направлениях Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Ямполевки. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Временного Яра, Орехово-Василовки, Ступочек и Курдюмовки. Две из пяти атак подразделения Сил обороны отразили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецкого, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки. Четыре атаки продолжаются, 13 штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.