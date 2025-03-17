Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российского агрессора. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 98.
Главные тезисы
- На данный момент на фронте уже произошло более 100 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками.
- ВСУ успешно сдерживают наступление российского агрессора, отражая атаки в различных направлениях, включая Каменку, Петропавловку и Часовой Яр.
- Силы обороны Украины продолжают эффективную оборону на различных направлениях, таких как Харьковское, Купянское, Лиманское, Краматорское и другие.
Актуальная ситуация на фронте 17 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Хреновка Черниговской области; Александровка, Миропольское, Поповка, Белая Береза, Кружок, Петрушевка, Шалыгино, Уланово Сумской области.
На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону Каменки и Западного, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили пять атак вблизи Петропавловки, Кругляковки и Богуславки. Три боестолкновения еще продолжаются.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в направлениях Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Ямполевки. Сейчас продолжаются три боестолкновения.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Временного Яра, Орехово-Василовки, Ступочек и Курдюмовки. Две из пяти атак подразделения Сил обороны отразили, бои продолжаются.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецкого, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки. Четыре атаки продолжаются, 13 штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак, шесть боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Покровску, Новопавловке, Леонтовичам, Зверевому, Новосергеевке, Орехову, Надеевке и Алексеевке.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще одно боестолкновение продолжается. Противник пытается продвигаться в районах Привольного, Веселого и Константинополя.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь. Авиационные удары двумя управляемыми бомбами получил населенный пункт Шевченко.
На Ореховском направлении украинские защитники отбивают пять атак противника по направлениям населенных пунктов Степное и Лобковое.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отразили четыре вражеских атаки, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив девять КАБ. Кроме того, враг совершил 165 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-