Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 17.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Олександрівка, Миропільське, Попівка, Біла Береза, Кружок, Петрушівка, Шалигіне, Уланове Сумської області.

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік Кам’янки та Западного, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили п’ять атак поблизу Петропавлівки, Кругляківки та Богуславки. Три боєзіткнення ще продовжуються.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у напрямках Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Ямполівки. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок та Курдюмівки. Дві з п’яти атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки. Чотири атаки тривають, 13 штурмів загарбників наші захисники вже відбили.