ЗСУ ліквідували понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22.00 19.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 57 авіаційних ударів, застосувавши 84 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 973 дронів-камікадзе та здійснили понад 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в напрямках Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового, три спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку , від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки. Наші захисники відбили 39 штурмів, ще п’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу. Авіаударів КАБами зазнали Зоря, Нова Полтавка, Гродівка та Покровськ.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 281 окупанта, з них 152 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, три БМП, два термінали супутникового зв’язку, гармату, дві одиниці автомобільної техніки, міномет, сім мотоциклів та п’ять пунктів управління БПЛА, також пошкодили один танк, дві БМП та автомобіль російських окупантів.