ВСУ ликвидировали более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 127 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника на Покровском направлении.
- С начала суток произошло 127 боевых столкновений, где ВСУ успешно отразили атаки врага на различных направлениях.
- В рамках операции украинские военные ликвидировали более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении, нанеся им огневое поражение.
Актуальная ситуация на фронте 19 марта
Оперативная информация по состоянию на 22.00 19.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием одной ракеты и 57 авиационных ударов, применив 84 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 973 дронов-камикадзе и произвели более 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Двухлетней. Силы обороны удачно отразили пять попыток противника продвинуться вперед.
На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий вблизи Загрызового и Петропавловки. Украинские подразделения уже остановили пять атак врага, продолжается одно боестолкновение.
На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполевки и в направлении населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина. Три боестолкновения еще продолжаются.
На Северском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Верхнекаменское, атака отбита.
С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в направлениях Александро-Шультиного, Миньковки и Новомаркового, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще одно боестолкновение.
На Торецком направлении сегодня произошло 16 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Крымского, Торецкого, Дачного и Делиевки.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеев. Наши защитники отразили 39 штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБами получили Заря, Новая Полтавка, Гродовка и Покровск.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 281 оккупант, из них 152 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, три БМП, два терминала спутниковой связи, пушку, две единицы автомобильной техники, миномет, семь мотоциклов и пять пунктов управления БПЛА, также повредили один танк, две БМП и автомобиль российских оккупантов.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах Привольного и Константинополя.
На Гуляйпольском направлении противник трижды безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Новополя. Авиация российских террористов нанесла удары по районам населенных пунктов Великомихайловка и Зеленое поле.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили семь атак в районе Степного и в сторону населенных пунктов Лобково и Щербаки. Противник сбросил КАБы по районам Ясной Поляны, Голубого и Новоивановки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары в районах Бургунки и Веровки.
На Курщине Силы обороны отразили 18 штурмовых действий российских захватчиков, еще три атаки продолжаются до сих пор. Также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБов, и совершил 290 обстрелов, 11 из которых — из РСЗО.
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