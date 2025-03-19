ВСУ ликвидировали более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 19.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием одной ракеты и 57 авиационных ударов, применив 84 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 973 дронов-камикадзе и произвели более 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в направлениях Александро-Шультиного, Миньковки и Новомаркового, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполевки и в направлении населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении , с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеев. Наши защитники отразили 39 штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБами получили Заря, Новая Полтавка, Гродовка и Покровск.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 281 оккупант, из них 152 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, три БМП, два терминала спутниковой связи, пушку, две единицы автомобильной техники, миномет, семь мотоциклов и пять пунктов управления БПЛА, также повредили один танк, две БМП и автомобиль российских оккупантов.