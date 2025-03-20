ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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За прошедшие сутки, с 19 на 20 марта, российские оккупанты потеряли на фронте 1400 солдат. В общем, потери РФ, начиная со дня полномасштабного вторжения, составляют уже почти 900 тыс военных.

Главные тезисы

  • Суточные потери оккупантов РФ на фронте составили 1400 человек, общие потери превысили 900 тыс военных с начала вторжения.
  • Боевые действия на Покровском направлении были особенно интенсивными.
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия успешно атаковали вражеские позиции, нанеся серьезный урон оккупантам.

Генштаб ВСУ обновил потери оккупантов РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 899 470 (+1400) человек;

  • танков — 10 377 (+13) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 561 (+38) ед;

  • артиллерийских систем — 24 747 (+43) ед;

  • РСЗО — 1322 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 1110 (+3) ед;

  • самолетов — 370 ед;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 29 895 (+179) ед;

  • крылатых ракет — 3121 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 41 094 (+91) ед;

  • специальной техники — 3870 ед.

Потери РФ в войне против Украины

За прошедшие сутки, 19 марта, на фронте произошло 155 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭБ и еще одну важную цель российских захватчиков, пишет Генштаб.

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