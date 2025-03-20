ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ в течение суток

За прошедшие сутки, с 19 на 20 марта, российские оккупанты потеряли на фронте 1400 солдат. В общем, потери РФ, начиная со дня полномасштабного вторжения, составляют уже почти 900 тыс военных.
Главные тезисы
- Суточные потери оккупантов РФ на фронте составили 1400 человек, общие потери превысили 900 тыс военных с начала вторжения.
- Боевые действия на Покровском направлении были особенно интенсивными.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия успешно атаковали вражеские позиции, нанеся серьезный урон оккупантам.
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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 899 470 (+1400) человек;
танков — 10 377 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 21 561 (+38) ед;
артиллерийских систем — 24 747 (+43) ед;
РСЗО — 1322 (+2) ед.;
средств ПВО — 1110 (+3) ед;
самолетов — 370 ед;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 29 895 (+179) ед;
крылатых ракет — 3121 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 41 094 (+91) ед;
специальной техники — 3870 ед.
За прошедшие сутки, 19 марта, на фронте произошло 155 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
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