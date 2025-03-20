ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ в течение суток

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭБ и еще одну важную цель российских захватчиков, пишет Генштаб.