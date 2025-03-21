Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 21.03.2025 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Кучерівка, Миропільське, Лугівка Сумської області; Михайлівське Чернігівської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Петрушівка, Тур'я, Угроїди, Степок та Краснопілля Сумської області.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував у районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Наші захисники відбили всі атаки ворога.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Білогорівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень у районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій в районах Піщаного та Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Торецькому напрямку загарбники 13 разів атакували в районах Дачного, Дружби та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. П’ятнадцять разів протягом дня противник намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Удачне, Преображенка, Богданівка та Андріївка. Одне боєзіткнення триває дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Покровськ.

На Новопавлівському напрямку агресор п’ять разів атакував у районах Костянтинополя та Дніпроенергії. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку захисники відбили одну атаку противника в районі Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів цілив по населених пунктах Шевченко, Новодарівка, Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів по районах Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції наших військ.