ВСУ уничтожили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 22.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении , в районе Загрызового и в направлении Петропавловки. Еще одно боестолкновение продолжается.

Семнадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодцы, Торское и в направлениях Нового, Новомихайловки на Лиманском направлении. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Белогоровки и Спорного, один бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе западнее Андреевки, бой продолжается.