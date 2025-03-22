ВСУ уничтожили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток произошло 118 боевых столкновений, противник нанес 63 авиационных удара, сбросил 78 КАБов. Кроме того, применил 1047 дронов-камикадзе, совершил 5097 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Главные тезисы

  • Более 100 оккупантов РФ уничтожены украинскими военными на Покровском направлении за сутки.
  • Противник совершил 63 авиационных удара и применил 1047 дронов-камикадзе, но военные силы Украины успешно отразили атаки.
  • Украинские защитники отбили 118 боевых столкновений и остановили наступления врага на различных направлениях, нанеся значительный ущерб противнику.

Актуальная ситуация на фронте 22 марта

Оперативная информация по состоянию на 22.00 22.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • В Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

  • Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении , в районе Загрызового и в направлении Петропавловки. Еще одно боестолкновение продолжается.

  • Семнадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодцы, Торское и в направлениях Нового, Новомихайловки на Лиманском направлении. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Белогоровки и Спорного, один бой продолжается до сих пор.

  • На Краматорском направлении наши защитники отбивают одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе западнее Андреевки, бой продолжается.

  • На Торецком направлении кафиры сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Крымского, Дилиевки, Торецкая и в направлении Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают напор и уже отразили 16 штурмов противника, ведется два боестолкновения.

  • Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. Враг совершил 43 наступательных действия. Наибольшая активность российских окупантов — в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Калиново, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоукраинка, Зеленое Поле, Лисовка, Удачное, Котлино, Успеновка, Котляровка, Андреевка, Новоандреевка и в направлении Покровска. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Также враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Покровск, Сергеевка и Елизаветовка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 105 оккупантов и ранили еще 80.

Уничтожено:

  • пять автомобилей,

  • три мотоцикла,

  • девять пунктов управления БпЛА,

  • две пушки,

  • одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град",

  • одну гаубицу,

  • девять терминалов спутниковой связи.

Также значительно повреждены автомобиль, мотоцикл, две пушки российских окупантов.

  • На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 14 атак оккупантов в направлениях Константинополя и Разлива. До сих пор ведутся четыре боестолкновения.

  • На Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационных ударов НАРами по районам населенных пунктов Новодаровка, Малиновка и Железнодорожное.

  • В Ореховском направлении враг провел одно безуспешное наступательное действие в направлениях Щербаков и Новоданиловки.

  • В Приднепровском направлении враг нанес авиаудара НАРами в районе Ольговки, наступательных действий не проводил.

  • На Курском направлении украинские защитники отбивают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 22 боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 275 артиллерийских обстрелов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

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