Между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ и дальше страдают пограничные населенные пункты, в частности Товстодубово, Бачевск, Белая Береза, Тимофеевка, Тимофеевка, Александровка, Степок, Грабовское и Порозок Сумской области. Авиационные удары потерпели Миропольское, Турья, Угроиды, Краснополье.

В Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск. Авиационные удары получили населенные пункты Светличное и Слатино.

На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших войск в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи Ямполевки и в направлениях Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного, Дроновки; до сих пор продолжаются семь боестолкновений.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе Временного Яра и в направлении Делиевки.

На Торецком направлении в общей сложности сегодня противник атаковал 10 раз в районе Торецка и неподалеку от Делиевки, Дачного, Крымского; сейчас идет один бой.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоандреевка, Андреевка и в направлении Покровска, Котляров. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 27 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенного пункта Константинополь и в направлении Веселого.