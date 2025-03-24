Между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
дрон
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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят им значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 87 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 87 боевых столкновений между ВСУ и российской армией.
  • Украинские защитники успешно отражают атаки на различных направлениях, включая Харьковское, Купянское, Лиманское и другие.
  • Противник наносит авиационные удары по населенным пунктам и продолжает обстрелы граничащих территорий Украины.

Актуальная ситуация на фронте 24 марта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ и дальше страдают пограничные населенные пункты, в частности Товстодубово, Бачевск, Белая Береза, Тимофеевка, Тимофеевка, Александровка, Степок, Грабовское и Порозок Сумской области. Авиационные удары потерпели Миропольское, Турья, Угроиды, Краснополье.

  • В Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск. Авиационные удары получили населенные пункты Светличное и Слатино.

  • На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших войск в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи Ямполевки и в направлениях Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного, Дроновки; до сих пор продолжаются семь боестолкновений.

  • На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе Временного Яра и в направлении Делиевки.

  • На Торецком направлении в общей сложности сегодня противник атаковал 10 раз в районе Торецка и неподалеку от Делиевки, Дачного, Крымского; сейчас идет один бой.

  • На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоандреевка, Андреевка и в направлении Покровска, Котляров. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 27 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

  • Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенного пункта Константинополь и в направлении Веселого.

  • На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал наши войска, пытаясь продвинуться вперед в направлении Свободного Поля. Также нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Малиновка и Гуляйполе.

  • На Ореховском направлении враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Лобкового. Авиационный удар понес населенный пункт Каменское.

  • В Северском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

  • В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 10 атак российских захватчиков, еще четыре боя продолжаются. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом восемь КАБ, совершил около 190 обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

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