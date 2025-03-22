Воздушные Силы ВСУ поразили пункт управления пограничной заставы РФ

21 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления российского пограничного залога в Глотово Белгородской области РФ.

ВС атаковали пограничную заставу РФ на Белгородщине

Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские лётчики ликвидировали объект противника.

В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ,

Поражение этого пункта управления значительно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях.