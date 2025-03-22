Воздушные Силы ВСУ поразили пункт управления пограничной заставы РФ

21 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления российского пограничного залога в Глотово Белгородской области РФ.
Главные тезисы
- Воздушные Силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российского пограничного залога в Глотово.
- Атака ослабила возможности врага для проведения боевых действий против украинских подразделений в Сумской и Харьковской областях.
- Летчики уничтожили средства связи и другое техническое оборудование противника, что значительно снизило его боеспособность.
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Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские лётчики ликвидировали объект противника.
В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ,
Поражение этого пункта управления значительно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях.
Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие сил обороны продолжат наносить удары по пунктам управления оккупантов с целью снижения их способности вести агрессивную войну против Украины.
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