Воздушные Силы ВСУ поразили пункт управления пограничной заставы РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ поразили пункт управления пограничной заставы РФ

Генштаб ВСУ
самолеты
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21 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления российского пограничного залога в Глотово Белгородской области РФ.

Главные тезисы

  • Воздушные Силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российского пограничного залога в Глотово.
  • Атака ослабила возможности врага для проведения боевых действий против украинских подразделений в Сумской и Харьковской областях.
  • Летчики уничтожили средства связи и другое техническое оборудование противника, что значительно снизило его боеспособность.

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Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские лётчики ликвидировали объект противника.

В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ,

Поражение этого пункта управления значительно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях.

Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие сил обороны продолжат наносить удары по пунктам управления оккупантов с целью снижения их способности вести агрессивную войну против Украины.

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