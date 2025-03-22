Повітряні Сили ЗСУ уразили пункт управління прикордонної застави РФ

21 березня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.

ПС атакували прикордонну заставу РФ на Бєлгородщині

Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ,

Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.