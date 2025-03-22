Повітряні Сили ЗСУ уразили пункт управління прикордонної застави РФ
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Повітряні Сили ЗСУ уразили пункт управління прикордонної застави РФ

Генштаб ЗСУ
ПС

21 березня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.

Головні тези:

  • Повітряні Сили ЗСУ успішно атакували пункт управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.
  • Льотчики української армії ліквідували об’єкт противника, знищивши засоби зв’язку та технічне обладнання.
  • Удар по пункту управління суттєво послабив можливості ворога для ведення бойових дій проти українських підрозділів у Сумській та Харківській областях.

ПС атакували прикордонну заставу РФ на Бєлгородщині

Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ,

Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.

Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України.

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