ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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В сутки российская армия потеряла более 1200 солдат и десятки бронетехники. Генштаб ВСУ обновил данные об общих потерях врага.

Главные тезисы

  • Украинская армия нанесла значительный удар по вражеским силам, ликвидируя более 1200 оккупантов РФ за сутки.
  • Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ, отметив серьезные убытки как в личном составе, так и в технической технике противника.
  • Обновленные статистические данные указывают на значительные потери вражеской армии, свидетельствуя об успехах украинских Сил обороны на  фронте.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1280 российских военных, общие потери личного состава врага достигли 904760.

Потери армии РФ

Ключевые потери техники:

  • Танки: 10420 (+8);

  • Бронемашины: 21 652 (+16);

  • Артиллерийские системы: 25129 (+81);

  • РСЗО: 1 338 (+5);

  • Средства ПВО: 1117 (+1);

  • Вертолеты: 335 (+4);

  • БпЛА: 30 641 (+146);

  • Автомобильная техника и цистерны: 41726 (+116);

  • Специальная техника: 3785 (+1).

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