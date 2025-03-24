ВСУ ликвидировали более 1200 оккупантов РФ в течение суток

В сутки российская армия потеряла более 1200 солдат и десятки бронетехники. Генштаб ВСУ обновил данные об общих потерях врага.
Главные тезисы
- Украинская армия нанесла значительный удар по вражеским силам, ликвидируя более 1200 оккупантов РФ за сутки.
- Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ, отметив серьезные убытки как в личном составе, так и в технической технике противника.
- Обновленные статистические данные указывают на значительные потери вражеской армии, свидетельствуя об успехах украинских Сил обороны на фронте.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1280 российских военных, общие потери личного состава врага достигли 904760.
Ключевые потери техники:
Танки: 10420 (+8);
Бронемашины: 21 652 (+16);
Артиллерийские системы: 25129 (+81);
РСЗО: 1 338 (+5);
Средства ПВО: 1117 (+1);
Вертолеты: 335 (+4);
БпЛА: 30 641 (+146);
Автомобильная техника и цистерны: 41726 (+116);
Специальная техника: 3785 (+1).
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