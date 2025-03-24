ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів РФ протягом доби

За добу російська армія втратила понад 1200 солдатів та десятки бронетехніки. Генштаб ЗСУ оновив дані про загальні втрати ворога.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно ліквідують окупантів РФ, виконуючи важливі завдання на військовому фронті.
- Протягом доби українська армія знищила понад 1200 ворожих військових, позначивши ще одну важливу перемогу в конфлікті з Росією.
- Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ, вказавши на значний розмір втрат як у військовому персоналі, так і в технічному парку ворога.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські Сили оборони ліквідували ще 1280 російських військових, загальні втрати особового складу ворога досягли 904 760.
Ключові втрати техніки:
Танки: 10 420 (+8);
Бронемашини: 21 652 (+16);
Артилерійські системи: 25 129 (+81);
РСЗВ: 1 338 (+5);
Засоби ППО: 1 117 (+1);
Гелікоптери: 335 (+4);
БпЛА: 30 641 (+146);
Автомобільна техніка та цистерни: 41 726 (+116);
Спеціальна техніка: 3 785 (+1).
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