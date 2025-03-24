ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

За добу російська армія втратила понад 1200 солдатів та десятки бронетехніки. Генштаб ЗСУ оновив дані про загальні втрати ворога.

Головні тези:

  • Збройні сили України успішно ліквідують окупантів РФ, виконуючи важливі завдання на військовому фронті.
  • Протягом доби українська армія знищила понад 1200 ворожих військових, позначивши ще одну важливу перемогу в конфлікті з Росією.
  • Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ, вказавши на значний розмір втрат як у військовому персоналі, так і в технічному парку ворога.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу українські Сили оборони ліквідували ще 1280 російських військових, загальні втрати особового складу ворога досягли 904 760.

Втрати армії РФ

Ключові втрати техніки:

  • Танки: 10 420 (+8);

  • Бронемашини: 21 652 (+16);

  • Артилерійські системи: 25 129 (+81);

  • РСЗВ: 1 338 (+5);

  • Засоби ППО: 1 117 (+1);

  • Гелікоптери: 335 (+4);

  • БпЛА: 30 641 (+146);

  • Автомобільна техніка та цистерни: 41 726 (+116);

  • Спеціальна техніка: 3 785 (+1).

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