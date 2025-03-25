15 районів зосередження армії РФ потрапили під потужні удари ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

15 районів зосередження армії РФ потрапили під потужні удари ЗСУ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Ситуація на фронті залишається напруженою. Попри це, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління ворога.

Головні тези:

  • Протягом останньої доби на фронті відбулося 165 боєзіткнень.
  • Ворог активно здійснював авіаудари, обстріли та використовував дрони-камікадзе.

Втрати армії РФ станом на 25 березня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 905940 (+1180) осіб,

  • танків — 10425 (+5) од,

  • бойових броньованих машин — 21670 (+18) од,

  • артилерійських систем — 25190 (+61) од,

  • РСЗВ — 1341 (+3) од,

  • засоби ППО — 1117 (+0) од,

  • літаків — 370 (+0) од,

  • гелікоптерів — 335 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30759 (+118),

  • крилаті ракети — 3121 (+0),

  • кораблі /катери  — 28 (+0) од,

  • підводні човни  — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 41824 (+98) од,

  • спеціальна техніка — 3785 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 165 боєзіткнень.

24 березня армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСу та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 101 КАБ.

Окрім того, ворог здійснив 6261 обстріл, зокрема 142 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використав 2640 дронів-камікадзе.

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