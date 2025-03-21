Кабмін розширив дію ініціативи "Контракт 18-24" — що зміниться

Український уряд вирішив поширити дію ініціативи “Контракт 18-24” на усіх військовослужбовців, які добровільно вступили на військову службу у віці до 25 років після 24 лютого 2022 року. Вони мають право отримати винагороду у розмірі 1 млн грн.

Що важливо знати про рішення уряду

У Міноборони України звертають увагу на те, що право на отримання винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Збройних сил України, які відповідають таким критеріям:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;

брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

продовжували службу у війську на момент набрання чинності урядовою постановою (13 лютого 2025 року);

не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Окрім того, наголошується, що повний розмір виплати також передбачено для тих бійців, які брали участь у бойових діях менше 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.

У МО наголошують, що винагорода виплачується одноразово за весь період служби та перераховується на картковий рахунок військовослужбовця, однак тут також є виняток:

Інфографіка: mod.gov.ua

Оформлення виплат доручено командирам військових частин, які мають зібрати весь пакет документів, у тому числі через направлення запитів в інші частини, де військовий проходив службу раніше. Сергій Мельник Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції

Інфографіка: mod.gov.ua

За словами Сергія Мельника, факт участі у бойових діях підтверджується на підставі документів, зокрема бойового наказу (розпорядження), журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення або рапорту командира підрозділу.