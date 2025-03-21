Кабмин расширил действие инициативы "Контракт 18-24" — что изменится

Украинское правительство решило распространить действие инициативы "Контракт 18-24" на всех военнослужащих, добровольно вступивших на военную службу в возрасте до 25 лет после 24 февраля 2022 года. Они имеют право получить вознаграждение в размере 1 млн грн.
Главные тезисы
- Сбор документов для выплат 1 млн грн защитникам в возрасте 18-24 года будут обеспечивать командиры.
- Выплаты производятся единовременно за весь период службы и перечисляются на счет военнослужащего.
Что важно знать о решении правительства
В Минобороны Украины обращают внимание на то, что право на получение вознаграждения имеют военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, которые отвечают следующим критериям:
были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;
принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения боевых действий совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025);
продолжали службу в армии на момент вступления в силу правительственного постановления (13 февраля 2025 года);
не привлекались два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.
Кроме того, указано, что полный размер выплаты также предусмотрен для бойцов, которые участвовали в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (кроме случаев добровольной сдачи) во время защиты Украины.
В МО отмечают, что вознаграждение выплачивается единоразово за весь период службы и перечисляется на карточный счет военнослужащего, однако здесь также есть исключение:
По словам Сергея Мельника, факт участия в боевых действиях подтверждается на основании документов, в частности, боевого приказа (распоряжения), журнала боевых действий, оперативной обстановки, боевого донесения или рапорта командира подразделения.
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