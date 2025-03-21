Кабмин расширил действие инициативы "Контракт 18-24" — что изменится
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин расширил действие инициативы "Контракт 18-24" — что изменится

Минобороны Украины
ВСУ
Читати українською

Украинское правительство решило распространить действие инициативы "Контракт 18-24" на всех военнослужащих, добровольно вступивших на военную службу в возрасте до 25 лет после 24 февраля 2022 года. Они имеют право получить вознаграждение в размере 1 млн грн.

Главные тезисы

  • Сбор документов для выплат 1 млн грн защитникам в возрасте 18-24 года будут обеспечивать командиры.
  • Выплаты производятся единовременно за весь период службы и перечисляются на счет военнослужащего.

Что важно знать о решении правительства

В Минобороны Украины обращают внимание на то, что право на получение вознаграждения имеют военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, которые отвечают следующим критериям:

  • были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;

  • принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения боевых действий совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025);

  • продолжали службу в армии на момент вступления в силу правительственного постановления (13 февраля 2025 года);

  • не привлекались два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.

Кроме того, указано, что полный размер выплаты также предусмотрен для бойцов, которые участвовали в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (кроме случаев добровольной сдачи) во время защиты Украины.

В МО отмечают, что вознаграждение выплачивается единоразово за весь период службы и перечисляется на карточный счет военнослужащего, однако здесь также есть исключение:

Инфографика: mod.gov.ua

Оформление выплат поручено командирам воинских частей, которые должны собрать весь пакет документов, в том числе посредством направления запросов в другие части, где военный проходил службу раньше.

Сергей Мельник

Сергей Мельник

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции

Инфографика: mod.gov.ua

По словам Сергея Мельника, факт участия в боевых действиях подтверждается на основании документов, в частности, боевого приказа (распоряжения), журнала боевых действий, оперативной обстановки, боевого донесения или рапорта командира подразделения.

Инфографика: mod.gov.ua

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Стартовал сбор на комплекс дронов для 93-й ОМБр "Холодный Яр" — как поддержать
Поддержите сбор на комплекс дронов для воинов из 93-й ОМБр "Холодный Яр"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
5 млрд евро для Украины. Два члена ЕС помешали выделению средств
Макрон и Мелони
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сикорский жестко ответил Путину после нового требования к Украине
Сикорский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?