Кабмин расширил действие инициативы "Контракт 18-24" — что изменится

Украинское правительство решило распространить действие инициативы "Контракт 18-24" на всех военнослужащих, добровольно вступивших на военную службу в возрасте до 25 лет после 24 февраля 2022 года. Они имеют право получить вознаграждение в размере 1 млн грн.

Что важно знать о решении правительства

В Минобороны Украины обращают внимание на то, что право на получение вознаграждения имеют военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, которые отвечают следующим критериям:

были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;

принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения боевых действий совокупно не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025);

продолжали службу в армии на момент вступления в силу правительственного постановления (13 февраля 2025 года);

не привлекались два или более раз к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.

Кроме того, указано, что полный размер выплаты также предусмотрен для бойцов, которые участвовали в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (кроме случаев добровольной сдачи) во время защиты Украины.

В МО отмечают, что вознаграждение выплачивается единоразово за весь период службы и перечисляется на карточный счет военнослужащего, однако здесь также есть исключение:

Инфографика: mod.gov.ua

Оформление выплат поручено командирам воинских частей, которые должны собрать весь пакет документов, в том числе посредством направления запросов в другие части, где военный проходил службу раньше. Сергей Мельник Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции

Инфографика: mod.gov.ua

По словам Сергея Мельника, факт участия в боевых действиях подтверждается на основании документов, в частности, боевого приказа (распоряжения), журнала боевых действий, оперативной обстановки, боевого донесения или рапорта командира подразделения.