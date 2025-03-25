15 районов сосредоточения армии РФ попали под мощные удары ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

15 районов сосредоточения армии РФ попали под мощные удары ВСУ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ситуация на фронте остается напряженной. Несмотря на это, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и пункт управления врага.

Главные тезисы

  • За последние сутки на фронте произошло 165 боестолкновений.
  • Враг активно совершал авиаудары, обстрелы и использовал дроны-камикадзе.

Потери армии РФ по состоянию на 25 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 905940 (+1180) человек,

  • танков — 10425 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 21670 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 25190 (+61) ед,

  • РСЗО — 1341 (+3) ед,

  • средства ПВО — 1117 (+0) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 30759 (+118),

  • крылатые ракеты — 3121 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 41824 (+98) ед,

  • специальная техника — 3785 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 165 боестолкновений.

24 марта армия РФ нанесла по позициям бойцов ВС и населенным пунктам 76 авиаударов, сбросив 101 КАБ.

Кроме того, враг произвел 6261 обстрел, в том числе 142 из реактивных систем залпового огня, а для атака использовал 2640 дронов-камикадзе.

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