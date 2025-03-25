15 районов сосредоточения армии РФ попали под мощные удары ВСУ

Ситуация на фронте остается напряженной. Несмотря на это, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и пункт управления врага.
Главные тезисы
- За последние сутки на фронте произошло 165 боестолкновений.
- Враг активно совершал авиаудары, обстрелы и использовал дроны-камикадзе.
Потери армии РФ по состоянию на 25 марта 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 905940 (+1180) человек,
танков — 10425 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 21670 (+18) ед,
артиллерийских систем — 25190 (+61) ед,
РСЗО — 1341 (+3) ед,
средства ПВО — 1117 (+0) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 30759 (+118),
крылатые ракеты — 3121 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 41824 (+98) ед,
специальная техника — 3785 (+0)
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 165 боестолкновений.
24 марта армия РФ нанесла по позициям бойцов ВС и населенным пунктам 76 авиаударов, сбросив 101 КАБ.
Кроме того, враг произвел 6261 обстрел, в том числе 142 из реактивных систем залпового огня, а для атака использовал 2640 дронов-камикадзе.
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