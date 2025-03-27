ВСУ ликвидировали более 1600 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1600 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

За прошедшие сутки, 26 марта, российская армия потеряла в войне против Украины еще 1670 единиц живой силы. Также вооруженные силы Украины уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Главные тезисы

  • В течение суток вооруженные силы Украины уничтожили более 1600 оккупантов РФ и 1670 единиц военной техники.
  • Общие боевые потери российской армии в период с 24.02.22 по 27.03.25 составили более 908 тыс человек и значительное количество техники.
  • Украинский Генеральный штаб сообщает о ликвидации вражеской техники, включая танки, бронемашины, артиллерию и другие виды вооружения.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

О потерях российских окупантов сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 908 890 (+1670) человек ликвидировано;

  • танков — 10 438 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 701 (+16) ед;

  • артиллерийских систем — 25 265 (+58) ед;

  • РСЗО — 1343 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 1118 (+1) ед;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 335 ед.;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 30 926 (+108) ед;

  • крылатых ракет — 3121 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42070 (+169) ед;

  • специальной техники — 3787 (+1) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
15 районов сосредоточения армии РФ попали под мощные удары ВСУ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ под Волчанском уничтожили 11 оккупантов РФ и 5 бронемашин — видео
ОСГВ "Хортица"
Мотолыга

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?