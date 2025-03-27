ВСУ ликвидировали более 1600 оккупантов РФ в течение суток

За прошедшие сутки, 26 марта, российская армия потеряла в войне против Украины еще 1670 единиц живой силы. Также вооруженные силы Украины уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- В течение суток вооруженные силы Украины уничтожили более 1600 оккупантов РФ и 1670 единиц военной техники.
- Общие боевые потери российской армии в период с 24.02.22 по 27.03.25 составили более 908 тыс человек и значительное количество техники.
- Украинский Генеральный штаб сообщает о ликвидации вражеской техники, включая танки, бронемашины, артиллерию и другие виды вооружения.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
О потерях российских окупантов сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 908 890 (+1670) человек ликвидировано;
танков — 10 438 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 21 701 (+16) ед;
артиллерийских систем — 25 265 (+58) ед;
РСЗО — 1343 (+2) ед.;
средств ПВО — 1118 (+1) ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 335 ед.;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 30 926 (+108) ед;
крылатых ракет — 3121 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 42070 (+169) ед;
специальной техники — 3787 (+1) ед.
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