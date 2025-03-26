Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 150 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 26.02.2025 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

Артилерійських обстрілів росіян зазнали населені пункти Бачівськ, Петрушівка, Кучерівка, Велика Писарівка, Лугівка, Рясне, Фотовиж, під ворожими авіаударами були райони населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Угроїди, Михайлівське та Проходи.

На Харківському напрямку відбулися дві штурмові дії загарбників у бік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Голубівки та Загризового, триває один бій.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Копанки, Ямполівка, у напрямках Нового та Новомихайлівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку сім наступальних дій проводив противник поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори, ще одна атака триває.

На Торецькому напрямку противник 15 разів атакував позиції наших військ у районах Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.