ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор" на Лиманському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор" на Лиманському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
ТОР
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На Лиманському напрямку українські бійці ударами БпЛА уразили зенітно-ракетний комплекс «Тор», декілька гармат, ББМ та ворожий автотранспорт.

Головні тези:

  • Українські військові успішно знищили російський ЗРК 'Тор' на Лиманському напрямку за допомогою ударних БПЛА.
  • Дронарі здійснили ефективні удари по ворожій техніці, уражаючи декілька гармат та автотранспорт.
  • Пілоти використовували FPV-дрон для відстеження та ураження російського ЗРК 'Тор' під час пересування ворожої техніки.

Дронарі уразили російський ЗРК “Тор” на Лиманському напрямку

Пілоти ударних БПЛА артбригади результативно знищують озброєння, піхоту та ворожу бронетехніку — артилерія, техніка і укриття окупантів в прицілі операторів дронів.

Цього разу пілоти вистежили і під час пересування за допомогою FPV-дрона уразили російський ЗРК «Тор».

Оператори дронів знищили також декілька гармат шляхом пропалювання дірок в їхніх стволах, які замінити найскладніше.

Артилеристи використовували методи знищення ворожої артилерії — коли удар по ворожих гарматах завдавався дронами. Після такого гармата вже не може стріляти, їй треба міняти ствол, а ця деталь є дуже дефіцитною.

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