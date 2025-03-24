ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор" на Лиманському напрямку — відео

На Лиманському напрямку українські бійці ударами БпЛА уразили зенітно-ракетний комплекс «Тор», декілька гармат, ББМ та ворожий автотранспорт.

Дронарі уразили російський ЗРК “Тор” на Лиманському напрямку

Пілоти ударних БПЛА артбригади результативно знищують озброєння, піхоту та ворожу бронетехніку — артилерія, техніка і укриття окупантів в прицілі операторів дронів.

Цього разу пілоти вистежили і під час пересування за допомогою FPV-дрона уразили російський ЗРК «Тор».

Оператори дронів знищили також декілька гармат шляхом пропалювання дірок в їхніх стволах, які замінити найскладніше.

Артилеристи використовували методи знищення ворожої артилерії — коли удар по ворожих гарматах завдавався дронами. Після такого гармата вже не може стріляти, їй треба міняти ствол, а ця деталь є дуже дефіцитною.