Тактична група "Вугледар" дронами знищила понад 500 окупантів РФ від початку року — відео

Пілоти FPV-підрозділів, які входять до складу тактичної групи "Вугледар", за два місяці у Донецькій області знищили сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Дронарі “Вугледару” нищать окупантів на Донеччині

Про це повідомили у тактичній групі і надали ефектне відео своєї бойової роботи.

Як пише тактична група "Вугледар", протягом 14.03.2025 — 20.01.2025, у Донецькій області бійцями знищено:

573 окупанти;

19 одиниць броньованої техніки;

8 артилерійських установок;

16 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);

24 одиниці автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів;

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України Російська Федерація втратила вже понад 900 тисяч одиниць живої сили.