Тактична група "Вугледар" дронами знищила понад 500 окупантів РФ від початку року — відео

Пілоти FPV-підрозділів, які входять до складу тактичної групи "Вугледар", за два місяці у Донецькій області знищили сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.
Головні тези:
- Пілоти FPV-підрозділів тактичної групи “Вугледар” успішно знищили понад 500 окупантів та ворожої техніки у Донецькій області.
- Ефективне використання дронів дозволило змінити хід бойових дій та підвищити результативність українських військ.
- Дії тактичної групи спрямовані на знищення ворожої техніки та окупантів, демонструючи високий рівень підготовки та координації.
Дронарі “Вугледару” нищать окупантів на Донеччині
Про це повідомили у тактичній групі і надали ефектне відео своєї бойової роботи.
Як пише тактична група "Вугледар", протягом 14.03.2025 — 20.01.2025, у Донецькій області бійцями знищено:
573 окупанти;
19 одиниць броньованої техніки;
8 артилерійських установок;
16 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
24 одиниці автомобільної техніки;
2 склади боєприпасів;
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України Російська Федерація втратила вже понад 900 тисяч одиниць живої сили.
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