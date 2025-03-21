Тактична група "Вугледар" дронами знищила понад 500 окупантів РФ від початку року — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Тактична група "Вугледар" дронами знищила понад 500 окупантів РФ від початку року — відео

дрон
Джерело:  online.ua

Пілоти FPV-підрозділів, які входять до складу тактичної групи "Вугледар", за два місяці у Донецькій області знищили сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Головні тези:

  • Пілоти FPV-підрозділів тактичної групи “Вугледар” успішно знищили понад 500 окупантів та ворожої техніки у Донецькій області.
  • Ефективне використання дронів дозволило змінити хід бойових дій та підвищити результативність українських військ.
  • Дії тактичної групи спрямовані на знищення ворожої техніки та окупантів, демонструючи високий рівень підготовки та координації.

Дронарі “Вугледару” нищать окупантів на Донеччині

Про це повідомили у тактичній групі і надали ефектне відео своєї бойової роботи.

Як пише тактична група "Вугледар", протягом 14.03.2025 — 20.01.2025, у Донецькій області бійцями знищено:

  • 573 окупанти;

  • 19 одиниць броньованої техніки;

  • 8 артилерійських установок;

  • 16 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);

  • 24 одиниці автомобільної техніки;

  • 2 склади боєприпасів;

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України Російська Федерація втратила вже понад 900 тисяч одиниць живої сили.

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