Тактическая группа "Угледар" дронами уничтожила более 500 оккупантов РФ с начала года — видео

Пилоты FPV-подразделений, входящие в состав тактической группы "Угледар", за два месяца в Донецкой области уничтожили сотни окупантов и десятки единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- Тактическая группа “Угледар” дронами уничтожила более 500 оккупантов РФ с начала года, ведя боевые действия в Донецкой области.
- Использование дронов позволило пилотам FPV-подразделений повысить эффективность уничтожения вражеской техники и оккупантов.
- Действия группы направлены на демонстрацию высокого уровня подготовки и координации, меняя ход боевых действий в пользу украинских войск.
Дронари "Угледара" уничтожают оккупантов в Донецкой области
Об этом сообщили в тактической группе и оказали эффектное видео своей боевой работы.
Как пишет тактическая группа "Угледар", в течение 14.03.2025 — 20.01.2025, в Донецкой области бойцами уничтожено:
573 кафира;
19 единиц бронированной техники;
8 артиллерийских установок;
16 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);
24 единицы автомобильной техники;
2 склада боеприпасов;
Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Российская Федерация потеряла уже более 900 тысяч единиц живой силы.
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