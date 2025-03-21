Тактическая группа "Угледар" дронами уничтожила более 500 оккупантов РФ с начала года — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Тактическая группа "Угледар" дронами уничтожила более 500 оккупантов РФ с начала года — видео

Дроновод
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Источник:  online.ua

Пилоты FPV-подразделений, входящие в состав тактической группы "Угледар", за два месяца в Донецкой области уничтожили сотни окупантов и десятки единиц вражеской техники.

Главные тезисы

  • Тактическая группа “Угледар” дронами уничтожила более 500 оккупантов РФ с начала года, ведя боевые действия в Донецкой области.
  • Использование дронов позволило пилотам FPV-подразделений повысить эффективность уничтожения вражеской техники и оккупантов.
  • Действия группы направлены на демонстрацию высокого уровня подготовки и координации, меняя ход боевых действий в пользу украинских войск.

Дронари "Угледара" уничтожают оккупантов в Донецкой области

Об этом сообщили в тактической группе и оказали эффектное видео своей боевой работы.

Как пишет тактическая группа "Угледар", в течение 14.03.2025 — 20.01.2025, в Донецкой области бойцами уничтожено:

  • 573 кафира;

  • 19 единиц бронированной техники;

  • 8 артиллерийских установок;

  • 16 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);

  • 24 единицы автомобильной техники;

  • 2 склада боеприпасов;

Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Российская Федерация потеряла уже более 900 тысяч единиц живой силы.

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