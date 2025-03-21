Тактическая группа "Угледар" дронами уничтожила более 500 оккупантов РФ с начала года — видео

Пилоты FPV-подразделений, входящие в состав тактической группы "Угледар", за два месяца в Донецкой области уничтожили сотни окупантов и десятки единиц вражеской техники.

Дронари "Угледара" уничтожают оккупантов в Донецкой области

Об этом сообщили в тактической группе и оказали эффектное видео своей боевой работы.

Как пишет тактическая группа "Угледар", в течение 14.03.2025 — 20.01.2025, в Донецкой области бойцами уничтожено:

573 кафира;

19 единиц бронированной техники;

8 артиллерийских установок;

16 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);

24 единицы автомобильной техники;

2 склада боеприпасов;

Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Российская Федерация потеряла уже более 900 тысяч единиц живой силы.