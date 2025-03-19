Силы беспилотных систем сбивают российские дроны новейшим средством — что о нем известно
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем сбивают российские дроны новейшим средством — что о нем известно

Силы беспилотных систем
дрон
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Операторы подразделения "Darknode" 412-го полка "NEMESIS" ССС уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью новейшего средства.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем Украины успешно уничтожают российские дроны с помощью нового средства.
  • Финансовые затраты на новейшее средство значительно ниже, чем на вражеские дроны-камикадзе.
  • Степень эффективности украинских сил обороны увеличивается благодаря инновационным решениям в области беспилотных систем.

СБС эффективно сбивают российские дроны новейшим средством

Об этом сообщает Силы беспилотных систем ВСУ.

Сообщается, что изделие стоит около 5 тыс долл, в то время как стоимость вражеских дронов-камикадзе составляет более 150 тыс долл.

Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев, — отмечают в СБС.

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