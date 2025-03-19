Сили безпілотних систем збивають російські дрони новітнім засобом — що про нього відомо

Оператори підрозділу "Darknode" 412-го полку "NEMESIS" СБС знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 за допомогою новітнього засобу.
Головні тези:
- Оператори підрозділу Darknode 412-го полку NEMESIS СБС знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА за допомогою новітнього засобу.
- Українські Сили безпілотних систем ефективно збивають російські дрони новітнім засобом, кошторис якого значно менший, ніж вартість ворожих дронів-камікадзе.
- Вартість новітнього засобу становить близько 5 тис дол, у той час, як вартість ворожих дронів перевищує 150 тис дол.
СБС ефективно збивають російські дрони новітнім засобом
Про це інформують Сили безпілотних систем ЗСУ.
Повідомляється, що виріб коштує близько 5 тис дол, у той час, як вартість ворожих дронів-камікадзе складає понад 150 тис дол.
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