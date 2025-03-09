Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК «Оса» під Вугледаром — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК «Оса» під Вугледаром — відео

Сили безпілотних систем
ЗРК "Оса"

Оператори 413-го батальйону “Рейд” Сил безпілотних систем завдали точного удару по російському зенітно-ракетному комплексу “Оса” на Вугледарському напрямку.

Головні тези:

  • Українські безпілотні системи нанесли точний удар по російському зенітно-ракетному комплексу «Оса» на Вугледарському напрямку.
  • Російський ЗРК «Оса» (9К33 SA-8 Gecko) — мобільна система протиповітряної оборони, що використовується для захисту об'єктів РФ від ударів авіації, крилатих ракет та БпЛА.
  • Оператори 413-го батальйону “Рейд” Сил безпілотних систем успішно знищили російський ЗРК «Оса» під Вугледаром.

Українські дронарі знищили російський ЗРК “Оса”

Про це командування Сил безпілотних систем Збройних сил України повідомило у Фейсбуці.

Оператори 413 ОББС "Рейд" СБС завдали точного удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Оса» на Вугледарському напрямку.

ЗРК “Оса” (9К33\SA-8 Gecko) — мобільна система протиповітряної оборони малого радіуса дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів ЗС РФ від ударів авіації, крилатих ракет та БпЛА.

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