Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК «Оса» под Угледаром — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК «Оса» под Угледаром — видео

Силы беспилотных систем
"Оса"
Читати українською

Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении.

Главные тезисы

  • Украинские операторы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК «Оса» на Угледарском направлении.
  • Зенитно-ракетный комплекс «Оса» используется для защиты объектов РФ от ударов авиации, ракет и БПЛА.
  • Действия операторов 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем официально подтверждены командованием Украины.

Украинские дроноводы уничтожили российский ЗРК "Оса"

Об этом командование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщило в Фейсбуке.

Операторы 413 ОББС "Рейд" СБС нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу «Оса» на Угледарском направлении.

ЗРК "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) — мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов ВС РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Бук-М3" армии РФ — видео
Силы беспилотных систем
"Бук-М3"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем подтвердили использование дронов с ФАБ-250 против РФ
Силы беспилотных систем
Авиабомба
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Стрела-10" армии РФ в Донецкой области — видео
ОСГВ "Хортица"
Стрела

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?