Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК «Оса» под Угледаром — видео

Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении.
Главные тезисы
- Украинские операторы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК «Оса» на Угледарском направлении.
- Зенитно-ракетный комплекс «Оса» используется для защиты объектов РФ от ударов авиации, ракет и БПЛА.
- Действия операторов 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем официально подтверждены командованием Украины.
Украинские дроноводы уничтожили российский ЗРК "Оса"
Об этом командование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщило в Фейсбуке.
Операторы 413 ОББС "Рейд" СБС нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу «Оса» на Угледарском направлении.
ЗРК "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) — мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов ВС РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.
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