Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области РФ

В ночь на 17 марта ударные дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области (Россия). Из-за падения обломков, на одном из объектов вспыхнул пожар, пострадавший.

"Бавовна" в Астраханской области РФ: что известно

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что ночью по региону была нанесена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса.

Рабочие смены на предприятиях были заблаговременно эвакуированы.

Средства РЭБ и ПВО якобы "отработали в штатном режиме". Однако из-за падения обломков БПЛА на территории одного из объектов произошло возгорание.

Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте немедленно приступили к устранению последствий. Во время атаки пострадал один человек. Пострадавшего доставили в больницу. Поделиться

За последний год в России участились ночные атаки ударными беспилотниками по объектам инфраструктуры, предприятиям оборонного комплекса, нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам.