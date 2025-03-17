Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области РФ

В ночь на 17 марта ударные дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области (Россия). Из-за падения обломков, на одном из объектов вспыхнул пожар, пострадавший.
Главные тезисы
- Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области, что вызвало пожар и пострадавшего, доставленного в больницу.
- Атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в России становятся все чаще, затрагивая топливно-энергетический комплекс и другие стратегически важные объекты.
- Была нанесена массированная атака на объекты топливно-энергетического комплекса, проведена эвакуация рабочих смен и активированы средства РЭБ и ПВО.
"Бавовна" в Астраханской области РФ: что известно
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что ночью по региону была нанесена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса.
Рабочие смены на предприятиях были заблаговременно эвакуированы.
Средства РЭБ и ПВО якобы "отработали в штатном режиме". Однако из-за падения обломков БПЛА на территории одного из объектов произошло возгорание.
За последний год в России участились ночные атаки ударными беспилотниками по объектам инфраструктуры, предприятиям оборонного комплекса, нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам.
Так, вечером в воскресенье, 16 марта, прогремели взрывы возле города Ейск Краснодарского края. В регионе работали силы ПВО, целью атаки, вероятно, был военный аэродром.
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