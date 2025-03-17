Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области РФ
Категория
Проиcшествия
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Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области РФ

бавовна
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Источник:  online.ua

В ночь на 17 марта ударные дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области (Россия). Из-за падения обломков, на одном из объектов вспыхнул пожар, пострадавший.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области, что вызвало пожар и пострадавшего, доставленного в больницу.
  • Атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в России становятся все чаще, затрагивая топливно-энергетический комплекс и другие стратегически важные объекты.
  • Была нанесена массированная атака на объекты топливно-энергетического комплекса, проведена эвакуация рабочих смен и активированы средства РЭБ и ПВО.

"Бавовна" в Астраханской области РФ: что известно

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что ночью по региону была нанесена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса.

Рабочие смены на предприятиях были заблаговременно эвакуированы.

Средства РЭБ и ПВО якобы "отработали в штатном режиме". Однако из-за падения обломков БПЛА на территории одного из объектов произошло возгорание.

Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте немедленно приступили к устранению последствий. Во время атаки пострадал один человек. Пострадавшего доставили в больницу.

За последний год в России участились ночные атаки ударными беспилотниками по объектам инфраструктуры, предприятиям оборонного комплекса, нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам.

Так, вечером в воскресенье, 16 марта, прогремели взрывы возле города Ейск Краснодарского края. В регионе работали силы ПВО, целью атаки, вероятно, был военный аэродром.

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