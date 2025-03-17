Дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області РФ

У ніч на 17 березня ударні дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області (Росія). Через падіння уламків, на одному з об'єктів спалахнула пожежа, є постраждалий.

“Бавовна” в Астраханській області РФ: що відомо

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін зазначив, що вночі по регіону було завдано масованої атаки безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

Робочі зміни на підприємствах були завчасно евакуйовані.

Засоби РЕБ і ППО нібито "відпрацювали у штатному режимі". Однак через падіння уламків БпЛА на території одного з об'єктів сталося загоряння.

Ситуація контрольована, фахівці екстрених служб на місці негайно розпочали усунення наслідків. Під час атаки постраждала одна людина. Наразі потерпілого доправили в лікарню. Поширити

За останній рік у Росії почастішали нічні атаки ударними безпілотниками по об'єктах інфраструктури, підприємствах оборонного комплексу, нафтобазах і нафтопереробних заводах.