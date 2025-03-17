Дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області РФ
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Дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області РФ

бавовна
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Джерело:  online.ua

У ніч на 17 березня ударні дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області (Росія). Через падіння уламків, на одному з об'єктів спалахнула пожежа, є постраждалий.

Головні тези:

  • У ніч на 17 березня дрони здійснили атаку на об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області Росії.
  • Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з об'єктів, є постраждалий, який був доставлений до лікарні.
  • За останній рік атаки безпілотників у Росії на об'єкти інфраструктури стають все частішими, включаючи паливно-енергетичний комплекс, підприємства оборонного комплексу та нафтопереробні заводи.

“Бавовна” в Астраханській області РФ: що відомо

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін зазначив, що вночі по регіону було завдано масованої атаки безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

Робочі зміни на підприємствах були завчасно евакуйовані.

Засоби РЕБ і ППО нібито "відпрацювали у штатному режимі". Однак через падіння уламків БпЛА на території одного з об'єктів сталося загоряння.

Ситуація контрольована, фахівці екстрених служб на місці негайно розпочали усунення наслідків. Під час атаки постраждала одна людина. Наразі потерпілого доправили в лікарню.

За останній рік у Росії почастішали нічні атаки ударними безпілотниками по об'єктах інфраструктури, підприємствах оборонного комплексу, нафтобазах і нафтопереробних заводах.

Так, ввечері у неділю, 16 березня, пролунали вибухи біля міста Єйськ Краснодарського краю. В регіоні працювали сили ППО, ціллю атаки, ймовірно, був військовий аеродром.

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