Дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області РФ

У ніч на 17 березня ударні дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області (Росія). Через падіння уламків, на одному з об'єктів спалахнула пожежа, є постраждалий.
Головні тези:
- У ніч на 17 березня дрони здійснили атаку на об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області Росії.
- Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з об'єктів, є постраждалий, який був доставлений до лікарні.
- За останній рік атаки безпілотників у Росії на об'єкти інфраструктури стають все частішими, включаючи паливно-енергетичний комплекс, підприємства оборонного комплексу та нафтопереробні заводи.
“Бавовна” в Астраханській області РФ: що відомо
Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін зазначив, що вночі по регіону було завдано масованої атаки безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу.
Робочі зміни на підприємствах були завчасно евакуйовані.
Засоби РЕБ і ППО нібито "відпрацювали у штатному режимі". Однак через падіння уламків БпЛА на території одного з об'єктів сталося загоряння.
За останній рік у Росії почастішали нічні атаки ударними безпілотниками по об'єктах інфраструктури, підприємствах оборонного комплексу, нафтобазах і нафтопереробних заводах.
Так, ввечері у неділю, 16 березня, пролунали вибухи біля міста Єйськ Краснодарського краю. В регіоні працювали сили ППО, ціллю атаки, ймовірно, був військовий аеродром.
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