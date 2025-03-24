ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" на Лиманском направлении — видео

На Лиманском направлении украинские бойцы ударами БпЛА поразили зенитно-ракетный комплекс «Тор», несколько орудий, ББМ и автотранспорт.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно уничтожили российский ЗРК “Тор” на Лиманском направлении с помощью ударных БпЛА, эффективно поражая не только комплекс, но и другую вооруженную технику.
- Пилоты использовали FPV-дроны для отслеживания и поражения вражеской техники, нанося удары по нескольким орудиям, автотранспорту и другим объектам.
- Операторы дронов также уничтожили несколько орудий, прожигая дыры в их стволах, что делает их сложными для восстановления и использования.
Дронари поразили российский ЗРК "Тор" на Лиманском направлении
Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику — артиллерия, техника и укрытие окупантов в прицеле операторов дронов.
В этот раз пилоты выследили и при передвижении с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК «Тор».
Операторы дронов уничтожили также несколько орудий путем прожигания дыр в их стволах, которые заменить сложнее всего.
Артиллеристы использовали методы уничтожения вражеской артиллерии — когда удар по вражеским орудиям наносился дронами. После такого орудия уже не может стрелять, ему нужно менять ствол, а эта деталь очень дефицитна.
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