ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" на Лиманском направлении — видео

На Лиманском направлении украинские бойцы ударами БпЛА поразили зенитно-ракетный комплекс «Тор», несколько орудий, ББМ и автотранспорт.

Дронари поразили российский ЗРК "Тор" на Лиманском направлении

Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику — артиллерия, техника и укрытие окупантов в прицеле операторов дронов.

В этот раз пилоты выследили и при передвижении с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК «Тор».

Операторы дронов уничтожили также несколько орудий путем прожигания дыр в их стволах, которые заменить сложнее всего.

Артиллеристы использовали методы уничтожения вражеской артиллерии — когда удар по вражеским орудиям наносился дронами. После такого орудия уже не может стрелять, ему нужно менять ствол, а эта деталь очень дефицитна.