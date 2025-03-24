ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" на Лиманском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" на Лиманском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
ТОР
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На Лиманском направлении украинские бойцы ударами БпЛА поразили зенитно-ракетный комплекс «Тор», несколько орудий, ББМ и автотранспорт.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно уничтожили российский ЗРК “Тор” на Лиманском направлении с помощью ударных БпЛА, эффективно поражая не только комплекс, но и другую вооруженную технику.
  • Пилоты использовали FPV-дроны для отслеживания и поражения вражеской техники, нанося удары по нескольким орудиям, автотранспорту и другим объектам.
  • Операторы дронов также уничтожили несколько орудий, прожигая дыры в их стволах, что делает их сложными для восстановления и использования.

Дронари поразили российский ЗРК "Тор" на Лиманском направлении

Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику — артиллерия, техника и укрытие окупантов в прицеле операторов дронов.

В этот раз пилоты выследили и при передвижении с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК «Тор».

Операторы дронов уничтожили также несколько орудий путем прожигания дыр в их стволах, которые заменить сложнее всего.

Артиллеристы использовали методы уничтожения вражеской артиллерии — когда удар по вражеским орудиям наносился дронами. После такого орудия уже не может стрелять, ему нужно менять ствол, а эта деталь очень дефицитна.

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