Между ВСУ и армией РФ произошло более 150 боевых столкновений с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 156.
Главные тезисы
- С начала суток зарегистрировано 156 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Российские войска совершили артиллерийские обстрелы на нескольких населенных пунктах, в ответ украинская сторона успешно отразила вражеские атаки.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с продолжающимися боевыми действиями на различных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 26 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.02.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.
Артиллерийские обстрелы россиян подверглись населенным пунктам Бачевск, Петрушевка, Кучеровка, Большая Писаревка, Луговка, Рясное, Фотовыж, под вражескими авиаударами были районы населенных пунктов Турья, Краснополье, Угроиды, Михайловское и Проходы.
На Харьковском направлении произошло два штурмовых действия захватчиков в сторону Волчанская.
На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Голубовки и Загрызового, продолжается один бой.
На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Ямполевка, направления Нового и Новомихайловки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Северском направлении семь наступательных действий проводил противник вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Белой Горы, еще одна атака продолжается.
На Торецком направлении противник 15 раз атаковал позиции наших войск в районах Торецкого, Дачного, Крымского и Делиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 53 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Возрождение, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Новосергеевка и Преображенка, семь боестолкновений.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили 17 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное и Веселое, еще пять атак продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг проводил 15 штурмовых действий в районах населенных пунктов Ровнополь, Новоселка, Привольное, Свободное Поле и Новополь. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили семь вражеских атак. Противник пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное, Лобковое и Щербаки, продолжается одно боестолкновение.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Курском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений, два — продолжаются. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросил девять КАБ и совершил 186 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.
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