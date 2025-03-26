Между ВСУ и армией РФ произошло более 150 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.02.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Артиллерийские обстрелы россиян подверглись населенным пунктам Бачевск, Петрушевка, Кучеровка, Большая Писаревка, Луговка, Рясное, Фотовыж, под вражескими авиаударами были районы населенных пунктов Турья, Краснополье, Угроиды, Михайловское и Проходы.

На Харьковском направлении произошло два штурмовых действия захватчиков в сторону Волчанская.

На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Голубовки и Загрызового, продолжается один бой.

На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Ямполевка, направления Нового и Новомихайловки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении семь наступательных действий проводил противник вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Белой Горы, еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении противник 15 раз атаковал позиции наших войск в районах Торецкого, Дачного, Крымского и Делиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.