Ситуація на фронті. ЗСУ відбили 50 атак армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 28.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Загарбники не припиняють завдавати ударів по населених пунктах Сумської та Харківської областей. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександрівка, Миропільське, Клинова Новоселівка, Покровка, Порозок, Біла Береза, Шалигине, Малушине, Петрушівка, Нововасилівка під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Угроїди, Миропільське, Краснопілля, Петрушівка та Проходи.

На Торецькому напрямку противник 17 разів атакував позиції наших військ у районі Торецька та в бік Диліївки і Щербинівки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі спроби просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в напрямку Греківки, Нового, Новомихайлівки. Наразі продовжуються шість боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських підрозділів у районі Загризового та в бік Богуславки, триває одне боєзіткнення.

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Вовчанська.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 50 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Калинового, 12 боєзіткнень продовжуються.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали 12 атак ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив чотири штурмові дії у районі Привільного. Авіаційного удару зазнав Новопіль.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак. Противник намагався просунутись вперед в бік населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки та північніше Нестерянки. Авіаударів зазнали Кам’янське та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбулось два боєзіткнення з противником.