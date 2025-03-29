ЗСУ дронами знищили вогневі позиції армії РФ на Краматорському напрямку — відео

ЗСУ завдали удару по укриттях і вогневих позиціях окупантів на Краматорському напрямку. В результаті знищено ворожу піхоту та укріплення.
Головні тези:
- ЗСУ здійснили успішний удар по укриттям та вогневим позиціям окупантів на Краматорському напрямку.
- Українські війська використовують FPV-дрони для точного ураження російських військ.
- Російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці під час останніх бойових дій на сході України.
Українські воїни знищили вогневі позиції окупантів під Краматорськом
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Українські військові продовжують активно використовувати FPV-дрони для ураження російських військ на Краматорському напрямку.
Окупанти отримують "гарячі зустрічі" з ударними безпілотниками, які прицільно знищують ворожу піхоту, укріплення та вогневі позиції.
Нагадаємо, що за минулу добу, з 28 на 29 березня, російська армія втратила 1740 військових, 64 артилерійські системи та 23 танки.
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