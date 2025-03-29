ЗСУ дронами знищили вогневі позиції армії РФ на Краматорському напрямку — відео

ЗСУ завдали удару по укриттях і вогневих позиціях окупантів на Краматорському напрямку. В результаті знищено ворожу піхоту та укріплення.

Українські воїни знищили вогневі позиції окупантів під Краматорськом

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Українські військові продовжують активно використовувати FPV-дрони для ураження російських військ на Краматорському напрямку.

Окупанти отримують "гарячі зустрічі" з ударними безпілотниками, які прицільно знищують ворожу піхоту, укріплення та вогневі позиції.

Попри спроби окупантів сховатися в укриттях, українські штурмовики знаходять способи ліквідувати їх. Завдяки ефективним ударам російські сили зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Поширити

Нагадаємо, що за минулу добу, з 28 на 29 березня, російська армія втратила 1740 військових, 64 артилерійські системи та 23 танки.