ВСУ дронами уничтожили огневые позиции армии РФ на Краматорском направлении — видео

ВСУ нанесли удар по укрытиям и огненным позициям окупантов на Краматорском направлении. В результате уничтожена вражеская пехота и укрепление.

Украинские воины уничтожили огневые позиции оккупантов под Краматорском

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица".

Украинские военные продолжают активно использовать FPV-дроны для поражения российских войск на Краматорском направлении.

Оккупанты получают "горячие встречи" с ударными беспилотниками, которые прицельно уничтожают вражескую пехоту, укрепление и огневые позиции.

Несмотря на попытки окупантов спрятаться в укрытиях, украинские штурмовики находят способы ликвидировать их. Благодаря эффективным ударам российские силы несут значительные потери в живой силе и технике. Поделиться

Напомним, что за минувшие сутки, с 28 на 29 марта, российская армия потеряла 1740 военных, 64 артиллерийских системы и 23 танка.