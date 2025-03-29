ВСУ дронами уничтожили огневые позиции армии РФ на Краматорском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ дронами уничтожили огневые позиции армии РФ на Краматорском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
потери
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ВСУ нанесли удар по укрытиям и огненным позициям окупантов на Краматорском направлении. В результате уничтожена вражеская пехота и укрепление.

Главные тезисы

  • Украинские военные нанесли успешный удар по огневым позициям и укреплениям армии России на Краматорском направлении.
  • Использование FPV-дронов позволило точно поражать российские войска, что привело к значительным потерям в живой силе и технике со стороны оккупантов.
  • Оперативно-стратегическая группировка войск “Хортица” сообщила об успешном уничтожении вражеской пехоты и огневых позиций под Краматорском.

Украинские воины уничтожили огневые позиции оккупантов под Краматорском

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица".

Украинские военные продолжают активно использовать FPV-дроны для поражения российских войск на Краматорском направлении.

Оккупанты получают "горячие встречи" с ударными беспилотниками, которые прицельно уничтожают вражескую пехоту, укрепление и огневые позиции.

Несмотря на попытки окупантов спрятаться в укрытиях, украинские штурмовики находят способы ликвидировать их. Благодаря эффективным ударам российские силы несут значительные потери в живой силе и технике.

Напомним, что за минувшие сутки, с 28 на 29 марта, российская армия потеряла 1740 военных, 64 артиллерийских системы и 23 танка.

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