ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 30 артсистем РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 31 марта 2025 года на войне против Украины составляют около 915 тысяч 230 человек, из них 1230 человек — за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные силы уничтожили более 1200 оккупантов и 30 артиллерийских систем российских войск за последние сутки.
- Общие боевые потери российских войск в войне против Украины превышают 915 тысяч человек с начала февраля 2022 года.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.
Также Силы обороны уничтожили:
российских танков — 10496 (+4) ,
боевых бронированных машин — 21819 (+3),
артиллерийских систем — 25537 (+30),
РСЗО — 1347 (+0),
средств ПВО — 1123 (+1),
самолетов — 370 (+0),
вертолетов — 335 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 31416 (+71),
крылатых ракет — 3121 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 42593 (+65),
специальной техники — 3787 (+0).
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