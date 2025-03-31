ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 30 артсистем РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 30 артсистем РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 31 марта 2025 года на войне против Украины составляют около 915 тысяч 230 человек, из них 1230 человек — за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные силы уничтожили более 1200 оккупантов и 30 артиллерийских систем российских войск за последние сутки.
  • Общие боевые потери российских войск в войне против Украины превышают 915 тысяч человек с начала февраля 2022 года.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Утраты армии РФ

Также Силы обороны уничтожили:

  • российских танков — 10496 (+4) ,

  • боевых бронированных машин — 21819 (+3),

  • артиллерийских систем — 25537 (+30),

  • РСЗО — 1347 (+0),

  • средств ПВО — 1123 (+1),

  • самолетов — 370 (+0),

  • вертолетов — 335 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 31416 (+71),

  • крылатых ракет — 3121 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42593 (+65),

  • специальной техники — 3787 (+0).

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