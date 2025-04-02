Между ВСУ и армией РФ произошло более 130 боевых столкновений с начала суток

С начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском, Торецком и Курском направлениях.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно отражают атаки и держат оборону на различных направлениях.
- Оккупанты продолжают активные действия на Покровском, Торецком и Курском направлениях, но украинские воины устойчиво сопротивляются.
Актуальная ситуация на фронте 2 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Купянском направлении враг с начала суток предпринял четыре попытки продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, три из которых успешно отбили украинские защитники, одно боестолкновение продолжается.
Агрессор 15 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении , вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Колодцы, Ямполевка и Диброва, в настоящее время продолжаются семь боестолкновений.
На Харьковском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.
На Северском направлении Силы обороны отразили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили шесть атак противника в районе Временного Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечиного.
На Торецком направлении враг 21 раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Сорок шесть раз сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Украинские воины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка. Украинские защитники дают оккупанту достойный отпор, бои продолжаются.
Оккупанты семь раз пытались прорваться в направлении Разлива, Днепроэнергии, Веселого и в районе Бурлацкого на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.
На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки и Новополя неуправляемыми авиационными ракетами, сбросил КАБы на Великомихайловку и Камышеваху. Кроме того, в районе населенных пунктов Привольное и Новоселка Силы обороны успешно отразили пять вражеских атак.
Продолжаются бои в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское на Ореховском направлении, за сегодня враг десять раз шел вперед на позиции наших войск.
На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно штурмовал позиции наших защитников.
На Курщине украинские защитники отбили 13 атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес два авиационных удара с применением трех управляемых бомб.
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