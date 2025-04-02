Между ВСУ и армией РФ произошло более 130 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Купянском направлении враг с начала суток предпринял четыре попытки продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, три из которых успешно отбили украинские защитники, одно боестолкновение продолжается.

Агрессор 15 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении , вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Колодцы, Ямполевка и Диброва, в настоящее время продолжаются семь боестолкновений.

На Харьковском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Северском направлении Силы обороны отразили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили шесть атак противника в районе Временного Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечиного.