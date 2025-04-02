ВСУ ликвидировали 79 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Самым горячим на фронте остается Покровское направление. Здесь 2 апреля произошло 69 штурмовых и наступательных действий.

ВСУ обезвредили около 130 оккупантов на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22.00 02.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 191 боевое столкновение.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 69 штурмовых и наступательных действий.

Наибольшая активность российских окупантов в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка. Бои не утихают до этого времени в 12 локациях. Поделиться

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 79 и ранили 49 окупантов в данном направлении.

Также уничтожено:

единицу автомобильной техники,

четыре антенны БпЛА,

три пункта управления БпЛА,

одно средство РЭБ,

два средства спутниковой связи.

Существенно поврежден автомобиль, три пушки и танк противника.