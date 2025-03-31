Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение 57 шахедов во время ночной атаки РФ

Российская армия в ночь на 31 марта запустила по Украине 131 ударный дрон и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили значительную часть БПЛА.

ПВО сбила 57 шахедов РФ

По данным Воздушных сил, в ночь на 31 марта 2025 года с 20:00 30 марта противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области.

Также был запущен 131 дрон по типу Shahed и беспилотники-имитаторами разных типов по направлениям:

Миллерово;

Курск;

Брянск;

Орел;

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 31 марта подтверждено избиение 57 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов, на севере, востоке и в центре страны.

Отчет ПВО

Также 45 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.