Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение 57 шахедов во время ночной атаки РФ

Российская армия в ночь на 31 марта запустила по Украине 131 ударный дрон и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили значительную часть БПЛА.
Главные тезисы
- Российская армия запустила 131 ударный дрон и две баллистические ракеты по Украине в ночь на 31 марта 2025 года.
- Силы ПВО Украины сбили значительную часть вражеских беспилотников, включая 57 шахедов, на севере, востоке и в центре страны.
- Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы успешно отражали воздушное нападение российской армии.
ПВО сбила 57 шахедов РФ
По данным Воздушных сил, в ночь на 31 марта 2025 года с 20:00 30 марта противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области.
Также был запущен 131 дрон по типу Shahed и беспилотники-имитаторами разных типов по направлениям:
Миллерово;
Курск;
Брянск;
Орел;
Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 31 марта подтверждено избиение 57 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов, на севере, востоке и в центре страны.
Также 45 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.
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