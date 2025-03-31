Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение 57 шахедов во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение 57 шахедов во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Российская армия в ночь на 31 марта запустила по Украине 131 ударный дрон и две баллистические ракеты. Силы ПВО сбили значительную часть БПЛА.

Главные тезисы

  • Российская армия запустила 131 ударный дрон и две баллистические ракеты по Украине в ночь на 31 марта 2025 года.
  • Силы ПВО Украины сбили значительную часть вражеских беспилотников, включая 57 шахедов, на севере, востоке и в центре страны.
  • Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы успешно отражали воздушное нападение российской армии.

ПВО сбила 57 шахедов РФ

По данным Воздушных сил, в ночь на 31 марта 2025 года с 20:00 30 марта противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области.

Также был запущен 131 дрон по типу Shahed и беспилотники-имитаторами разных типов по направлениям:

  • Миллерово;

  • Курск;

  • Брянск;

  • Орел;

  • Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 31 марта подтверждено избиение 57 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов, на севере, востоке и в центре страны.

Отчет ПВО

Также 45 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.

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