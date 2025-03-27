Силы ПВО сбили 42 шахеда во время атаки России по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 42 шахеда во время атаки России по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Россия в ночь на 27 марта выпустила по Украине 86 дронов. Также враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области.

Главные тезисы

  • Силы ПВО ВСУ успешно сбили 42 дрона, выпущенные Россией во время атаки на Украину.
  • Атака затронула области Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская, приведя к разрушениям жилищного сектора и инфраструктуры.

ПВО уничтожила 42 шахеда в ночь на 27 марта

Пуски российских дронов были по четырем направлениям:

  • Миллерово,

  • Курск,

  • Приморско-Ахтарск,

  • Чауда в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Отчет ПВО ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили 42 дрона. ПВО работала на юге, севере и в центре страны. Еще 26 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.

Россия массированно атаковала Харьков дронами. Удар был по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору, произошли пожары. В результате атаки более 10 человек пострадали.

Также армия РФ ночью ударила дронами Днепр: были повреждены предприятия, образовательные и культурные заведения, многоэтажки и автомобили. Пострадали три человека: 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет.

Кроме того, под обстрелом врага находилась Сумская область. А в Запорожской области из-за вражеских обстрелов прифронтовая община зашилась без света и связи.

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