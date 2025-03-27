Силы ПВО сбили 42 шахеда во время атаки России по Украине

Россия в ночь на 27 марта выпустила по Украине 86 дронов. Также враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области.
Главные тезисы
- Силы ПВО ВСУ успешно сбили 42 дрона, выпущенные Россией во время атаки на Украину.
- Атака затронула области Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская, приведя к разрушениям жилищного сектора и инфраструктуры.
ПВО уничтожила 42 шахеда в ночь на 27 марта
Пуски российских дронов были по четырем направлениям:
Миллерово,
Курск,
Приморско-Ахтарск,
Чауда в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Силы противовоздушной обороны сбили 42 дрона. ПВО работала на юге, севере и в центре страны. Еще 26 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.
Россия массированно атаковала Харьков дронами. Удар был по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору, произошли пожары. В результате атаки более 10 человек пострадали.
Также армия РФ ночью ударила дронами Днепр: были повреждены предприятия, образовательные и культурные заведения, многоэтажки и автомобили. Пострадали три человека: 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет.
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