Силы ПВО сбили 42 шахеда во время атаки России по Украине

Россия в ночь на 27 марта выпустила по Украине 86 дронов. Также враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области.

ПВО уничтожила 42 шахеда в ночь на 27 марта

Пуски российских дронов были по четырем направлениям:

Миллерово,

Курск,

Приморско-Ахтарск,

Чауда в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Отчет ПВО ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили 42 дрона. ПВО работала на юге, севере и в центре страны. Еще 26 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.

Россия массированно атаковала Харьков дронами. Удар был по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору, произошли пожары. В результате атаки более 10 человек пострадали.

Также армия РФ ночью ударила дронами Днепр: были повреждены предприятия, образовательные и культурные заведения, многоэтажки и автомобили. Пострадали три человека: 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет.