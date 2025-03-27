Сили ППО збили 42 шахеди під час атаки Росії по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 42 шахеди під час атаки Росії по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
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Росія в ніч проти 27 березня випустила по Україні 86 дронів. Також ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" з Воронезької області.

Головні тези:

  • ППО ЗСУ знищило 42 дрони, випущені Росією під час нападу на Україну.
  • Російські дрони були випущені з чотирьох напрямків, але українське ППО успішно відбило атаку.
  • Унаслідок атаки зазнали пошкоджень області Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська.

ППО знищили 42 шахеди у ніч проти 27 березня

Пуски російських дронів були з чотирьох напрямків:

  • Міллерово,

  • Курськ,

  • Приморсько-Ахтарськ,

  • Чауда у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Звіт ППО ЗСУ

Сили протиповітряної оборони збили 42 дрони. ППО працювала на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області.

Росія масовано атакувала Харків дронами. Удар був по цивільній інфраструктурі та житловому сектору, сталися пожежі. Внаслідок атаки понад 10 осіб постраждали.

Також армія РФ вночі ударила дронами Дніпро: були пошкоджені підприємства, освітні і культурні заклади, багатоповерхівки та автомобілі. Постраждали троє людей: 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років.

Крім того, під обстрілом ворога була Сумська область. А у Запорізькій області через ворожі обстріли прифронтова громада зашилася без світла та зв'язку.

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