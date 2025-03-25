Росія атакувала Україну балістикою та 139 дронами — як відпрацювала ППО

Близько 18:00 24 березня країна-агресорка РФ розпочала новий повітряний напад на Україну. Для цього вона використала балістичну ракету Іскандер-М та 139 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Подробиці нової атаки РФ на Україну

Повітряний напад росіяни здійснювали з напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. Негативних наслідків наразі виявлено не було.

Під удари ворога потрапили різні регіони України, а саме:

Харківщина,

Сумщина,

Полтавщина,

Кіровоградщина,

Київщина,

Черкащина,

Одещина.