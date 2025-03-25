Росія атакувала Україну балістикою та 139 дронами — як відпрацювала ППО

Близько 18:00 24 березня країна-агресорка РФ розпочала новий повітряний напад на Україну. Для цього вона використала балістичну ракету Іскандер-М та 139 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Головні тези:
- Українська ППО успішно відбила атаку, знищивши 78 дронів.
- 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені і не досягли свої цілей.
Подробиці нової атаки РФ на Україну
Повітряний напад росіяни здійснювали з напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. Негативних наслідків наразі виявлено не було.
Під удари ворога потрапили різні регіони України, а саме:
Харківщина,
Сумщина,
Полтавщина,
Кіровоградщина,
Київщина,
Черкащина,
Одещина.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-