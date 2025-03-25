Россия атаковала Украину баллистикой и 139 дронами — как отработала ПВО

Около 18:00 24 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на Украину. Для этого она использовала баллистическую ракету Искандер-М и 139 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно отразила атаку, уничтожив 78 дронов.
- 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны и не достигли своих целей.
Подробности новой атаки РФ на Украину
Воздушное нападение россияне осуществляли с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Негативных последствий пока обнаружено не было.
Под удары врага попали разные регионы Украины, а именно:
Харьковщина,
Сумщина,
Полтавщина,
Кировоградщина,
Киевщина,
Черкасская область,
Одещина.
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