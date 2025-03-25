Россия атаковала Украину баллистикой и 139 дронами — как отработала ПВО

Около 18:00 24 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на Украину. Для этого она использовала баллистическую ракету Искандер-М и 139 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Подробности новой атаки РФ на Украину

Воздушное нападение россияне осуществляли с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 78 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Негативных последствий пока обнаружено не было.

Под удары врага попали разные регионы Украины, а именно:

Харьковщина,

Сумщина,

Полтавщина,

Кировоградщина,

Киевщина,

Черкасская область,

Одещина.