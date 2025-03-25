Россия атаковала Украину баллистикой и 139 дронами — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину баллистикой и 139 дронами — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Подробности новой атаки РФ на Украину
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Около 18:00 24 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на Украину. Для этого она использовала баллистическую ракету Искандер-М и 139 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно отразила атаку, уничтожив 78 дронов.
  • 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны и не достигли своих целей.

Подробности новой атаки РФ на Украину

Воздушное нападение россияне осуществляли с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 78 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и центре страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Негативных последствий пока обнаружено не было.

Под удары врага попали разные регионы Украины, а именно:

  • Харьковщина,

  • Сумщина,

  • Полтавщина,

  • Кировоградщина,

  • Киевщина,

  • Черкасская область,

  • Одещина.

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают защитники украинского неба.

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