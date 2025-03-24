Росія атакувала Україну майже 100 дронами — скільки збила ППО

Росія атакувала Україну у ніч проти 24 березня дронами та імітаторами з трьох напрямків. ППО збила 57 ударних БпЛА.
Головні тези:
- Росія атакувала Україну майже 100 дронами у ніч проти 24 березня.
- Протиповітряна оборона збила 57 ударних безпілотників типу “Шахед”.
- Українські Повітряні сили та Сили оборони використали авіацію, ракетні війська та інші засоби для відбиття атаки.
ППО України ліквідувала майже 60 ударних дронів РФ
У ніч на 24 березня Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі дрони були запущені з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).
Для відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу "Шахед" на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Також 36 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, що не спричинило негативних наслідків.
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