Росія атакувала Україну майже 100 дронами — скільки збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну майже 100 дронами — скільки збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Росія атакувала Україну у ніч проти 24 березня дронами та імітаторами з трьох напрямків. ППО збила 57 ударних БпЛА.

Головні тези:

  • Росія атакувала Україну майже 100 дронами у ніч проти 24 березня.
  • Протиповітряна оборона збила 57 ударних безпілотників типу “Шахед”.
  • Українські Повітряні сили та Сили оборони використали авіацію, ракетні війська та інші засоби для відбиття атаки.

ППО України ліквідувала майже 60 ударних дронів РФ

У ніч на 24 березня Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі дрони були запущені з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Для відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу "Шахед" на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Також 36 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, що не спричинило негативних наслідків.

Бойова робота ППО

Внаслідок масованої атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Кіровоградська та Запорізька області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Україну 214-ма дронами — як відпрацювала ППО
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 21 березня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО звітують про знищення 100 російських дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 122 дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?