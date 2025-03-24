Россия атаковала Украину почти 100 дронами — сколько сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину почти 100 дронами — сколько сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Россия атаковала Украину в ночь на 24 марта дронами и имитаторами по трем направлениям. ПВО сбило 57 ударных БпЛА.

Главные тезисы

  • В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину дронами и имитаторами по нескольким направлениям.
  • Противовоздушная оборона Украины сумела сбить 57 ударных беспилотников типа “Шахед”.
  • Для отражения атаки были задействованы различные средства обороны, включая авиацию, зенитные ракетные войска и радиоэлектронную борьбу.

ПВО Украины ликвидировала почти 60 ударных дронов РФ

В ночь на 24 марта Россия совершила массированную атаку ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Вражеские дроны были запущены по направлениям Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарского (РФ).

Для отражения воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено избиение 57 ударных БПЛА типа "Шахед" на юге, севере, западе и в центре страны. Также 36 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, что не повлекло негативных последствий.

Боевая работа ПВО

В результате массированной атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Кировоградская и Запорожская области.

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