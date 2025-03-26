Сили ППО знешкодили 104 дрони під час нової атаки РФ

Уночі 26 березня 2025 року російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Українські захисники знищили 56 ударних БпЛА типу Shahed.
- 48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Атака РФ на Україну 26 березня — що відомо
Новий повітряний напад росіян розпочався ще о 20:00 25 березня з напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під нові удари ворога потрапили Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-