Силы ПВО обезвредили 104 дрона во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 104 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 26 марта - что известно
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Ночью 26 марта 2025 года российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Украинские защитники уничтожили 56 ударных БПЛА типа Shahed.
  • 48 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 26 марта — что известно

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 20:00 25 марта с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, востоке и центре страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 48 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под новые удары противника попали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.

Держим небо! Вместе — к победе! — сказано в заявлении украинских защитников.

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