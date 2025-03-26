Силы ПВО обезвредили 104 дрона во время новой атаки РФ

Ночью 26 марта 2025 года российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Атака РФ на Украину 26 марта — что известно

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 20:00 25 марта с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, востоке и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 48 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под новые удары противника попали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.