Силы ПВО обезвредили 104 дрона во время новой атаки РФ

Ночью 26 марта 2025 года российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Украинские защитники уничтожили 56 ударных БПЛА типа Shahed.
- 48 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
Атака РФ на Украину 26 марта — что известно
Новое воздушное нападение россиян началось еще в 20:00 25 марта с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 48 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Под новые удары противника попали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.
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