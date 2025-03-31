Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 57 шахедів під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 57 шахедів під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
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Російська армія в ніч на 31 березня запустила по Україні 131 ударний дрон та дві балістичні ракети. Сили ППО збили значну частину БпЛА.

Головні тези:

  • У ніч на 31 березня 2025 року, російська армія випустила по Україні 131 ударний дрон та дві балістичні ракети “Іскандер-М”.
  • Збито 57 шахедів та безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни за допомогою сил ППО.
  • Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України відбивали повітряний напад.

ППО збила 57 шахедів РФ

За даними Повітряних сил, у ніч на 31 березня 2025 року, з 20:00 30 березня, противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області.

Також було запущено 131 дрон по типу Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Міллерово;

  • Курськ;

  • Брянськ;

  • Орел;

  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 31 березня підтверджено збиття 57 ударних дронів типу Shahed, та безпілотників інших типів, на півночі, сході та в центрі країни.

Звіт ППО

Також 45 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.

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