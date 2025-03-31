Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 57 шахедів під час нічної атаки РФ

Російська армія в ніч на 31 березня запустила по Україні 131 ударний дрон та дві балістичні ракети. Сили ППО збили значну частину БпЛА.
Головні тези:
- У ніч на 31 березня 2025 року, російська армія випустила по Україні 131 ударний дрон та дві балістичні ракети “Іскандер-М”.
- Збито 57 шахедів та безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни за допомогою сил ППО.
- Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України відбивали повітряний напад.
ППО збила 57 шахедів РФ
За даними Повітряних сил, у ніч на 31 березня 2025 року, з 20:00 30 березня, противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області.
Також було запущено 131 дрон по типу Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів із напрямків:
Міллерово;
Курськ;
Брянськ;
Орел;
Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 31 березня підтверджено збиття 57 ударних дронів типу Shahed, та безпілотників інших типів, на півночі, сході та в центрі країни.
Також 45 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-