ВСУ разбили колонну военной техники РФ на Новопавловском направлении — видео

На Новопавловском направлении украинские защитники разбили колонну военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно отбили атаку и разбили колонну военной техники российских захватчиков на Новопавловском направлении.
- В ходе операции было отражено восемь вражеских штурмов в районах Константинополя и Разлива.
- Российские захватчики попытались использовать плохую погоду для прорыва, но им было нанесено сокрушительное поражение украинскими Вооруженными силами.
ВСУ разбили колонну техники армии РФ
Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
Враг пробовал воспользоваться плохой погодой и пустил в прорыв три боевых машины пехоты с личным составом и группу мотоциклов.
К слову, в сутки на Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь вражеских штурмов в районах Константинополя и Разлива.
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