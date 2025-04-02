ВСУ разбили колонну военной техники РФ на Новопавловском направлении — видео

ВСУ разбили колонну техники армии РФ

Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Враг пробовал воспользоваться плохой погодой и пустил в прорыв три боевых машины пехоты с личным составом и группу мотоциклов.

Застать защитников неожиданно не удалось. Колонну техники остановили и выжгли, а с пехотой разобрались со временем, — проинформировали в ВСУ. Поделиться

К слову, в сутки на Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь вражеских штурмов в районах Константинополя и Разлива.